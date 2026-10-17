Tine Wittler kennt man aus der beliebten Fernsehserie „Einsatz in 4 Wänden“. Jetzt interessiert sich der TV-Star fürs Gärtnern und geht dafür eine Zusammenarbeit mit Presto Humus ein, den Erdenmachern aus Kobern-Gondorf.
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Viele dürften sie noch von der beliebten Fernsehserie „Einsatz in 4 Wänden“ kennen: Tine Wittler moderierte von 2003 bis 2013 das TV-Format, bei dem ein Team ein Zimmer in der Wohnung einer Familie renoviert. Damit ist schon lange Schluss. Inzwischen hat Wittler viele andere Hobbys, zu denen auch ihr Garten gehört.