TV-Ikone in Kobern-Gondorf Tine Wittler und Presto Humus: Einsatz in 4 Beeten Annika Wilhelm 17.10.2026, 08:30 Uhr

i Tine Wittler ist vielen aus dem Fernsehen bekannt. Früher war sie das Gesicht der Sendung „Einsatz in 4 Wänden“. Jetzt ist sie Markenbotschafterin für Presto Humus. Michael Schiefer

Tine Wittler kennt man aus der beliebten Fernsehserie „Einsatz in 4 Wänden“. Jetzt interessiert sich der TV-Star fürs Gärtnern und geht dafür eine Zusammenarbeit mit Presto Humus ein, den Erdenmachern aus Kobern-Gondorf.

Viele dürften sie noch von der beliebten Fernsehserie „Einsatz in 4 Wänden“ kennen: Tine Wittler moderierte von 2003 bis 2013 das TV-Format, bei dem ein Team ein Zimmer in der Wohnung einer Familie renoviert. Damit ist schon lange Schluss. Inzwischen hat Wittler viele andere Hobbys, zu denen auch ihr Garten gehört.







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