Einsatz für Kastrationspflicht Tierleid stoppen: Catmobil besucht Tierheim Koblenz 06.11.2025, 16:01 Uhr

i Das Catmobil des Deutschen Tierschutzbundes ist ein Hingucker. Kürzlich machte es Halt im Tierheim Koblenz. Mit dabei: der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (links). Er hat nicht nur in Koblenz die Katzenschutzverordnung eingeführt, sondern unterstützt nun auch die Landeskatzenschutzverordnung des Deutschen Tierschutzbundes. Sabine Lippert

Das Catmobil zieht alle Augen auf sich. Kürzlich besuchte es das Tierheim Koblenz – ein Zeichen gegen das Leid von Millionen Straßenkatzen. Die Forderung der Tierschützer: eine landesweite Katzenschutzverordnung muss her.

Eine riesige Katze auf dem Dach eines schwarzen Kleintransporters: Das Catmobil des Deutschen Tierschutzbundes (DTB) machte kürzlich Halt im Tierheim Koblenz. Es sei „ein starkes Symbol für all die Millionen Straßenkatzen in Deutschland, die im Stillen leiden: krank, hungrig, verletzt und ohne Schutz“, so Kirstin Höfer, Leiterin des Koblenzer Tierheims.







Artikel teilen

Artikel teilen