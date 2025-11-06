Tierleid stoppen: Catmobil besucht Tierheim Koblenz

Das Catmobil zieht alle Augen auf sich. Kürzlich besuchte es das Tierheim Koblenz – ein Zeichen gegen das Leid von Millionen Straßenkatzen. Die Forderung der Tierschützer: eine landesweite Katzenschutzverordnung muss her.
Lesezeit 1 Minute
Eine riesige Katze auf dem Dach eines schwarzen Kleintransporters: Das Catmobil des Deutschen Tierschutzbundes (DTB) machte kürzlich Halt im Tierheim Koblenz. Es sei „ein starkes Symbol für all die Millionen Straßenkatzen in Deutschland, die im Stillen leiden: krank, hungrig, verletzt und ohne Schutz“, so Kirstin Höfer, Leiterin des Koblenzer Tierheims.