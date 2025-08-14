Das Koblenzer Tierheim ist in Sachen Hunde übervoll, für die Vierbeiner gibt es derzeit keinen Platz mehr. Was da los ist, wann sich die Lage entspannen könnte und was sie von der Gesellschaft erwartet, erzählt Leiterin Kirstin Höfer.

Der dreijährige Malteser-Havaneser Louie hatte Glück im Unglück: Nach der Trennung seiner Besitzer, die sich nicht mehr um ihn kümmern konnten, fand er im Tierheim Koblenz Aufnahme. Dort wurde er vom Schnauzer-Mischling Aaron, freundlich in sein „Zimmer“, wie es Tierheimleiterin Kirstin Höfer nennt, aufgenommen. Doch solche Aufnahmen sind im Moment seltener möglich: Das Tierheim Koblenz hat aufgrund der Überlastung einen Aufnahmestopp für Abgabetiere bei Hunden ausgesprochen.

Grund für viele Abgaben ist Überforderung

„Der Hauptgrund für Abgaben ist Überforderung“, erklärt Tierheimleiterin Höfer. „Häufig hören wir ,Ich bin allergisch´ oder ,Meine Frau hat sich getrennt´.“ Die Aufnahme von Abgabetieren sei eine freiwillige Leistung des Tierheims. „Wir sind nicht verpflichtet, diese Tiere aufzunehmen, aber wir lassen niemanden im Stich und versuchen, zu helfen oder zu beraten“, betont Höfer. Dennoch müssen Pflichtplätze für Fundtiere und Sicherstellungen freigehalten werden, weshalb nun der Aufnahmestopp für Abgabetiere verhängt wurde – weil es einfach zu viele Hunde sind, die zuletzt aus verschiedenen Gründen, zumal Sommerferien sind, im Tierheim angekommen sind. Aktuell betreut das Tierheim Koblenz 45 Hunde, maximal sind 50 Plätze verfügbar – und das nur, wenn die Tiere verträglich sind und Gruppenräume genutzt werden können.

i An einer Wand im Tierheim sind auf Bildern Vierbeiner zu sehen. Mirco Klein

Neben Fundtieren, für die eine kommunale Pflicht zur Unterbringung besteht, kommen auch Tiere aus Sicherstellungen durch das Veterinär- oder Ordnungsamt ins Tierheim. Diese Tiere stammen entweder aus schlechten Haltungsbedingungen oder stellen freilaufend eine Gefahr dar, weil es beispielsweise Angriffe auf Menschen oder andere Tiere gegeben hat.

Seit der Corona-Pandemie ist die Lage generell schwieriger geworden. „Viele Menschen haben sich in der Pandemie Hunde angeschafft, um Einsamkeit zu überbrücken – und das sollte dann der Hund leisten“, erklärt Höfer. „Als die Homeofficezeit endete und die Hundeschulen immer noch geschlossen waren, waren viele Tiere nicht sozialisiert und schwierig.“ Hinzu kämen gestiegene Tierarztkosten, die viele Tierhalter überfordern. „Mit den schwierigen Hunden arbeiten wir auch, aber die sitzen hier leider einfach lange fest“, sagt Höfer.

i Außenbereich für Hunde Mirco Klein

Das Tierheim versucht, die Situation zu beruhigen, indem es Beratungsangebote und Unterstützung durch ihre Hundetrainer bereitstellt. Dennoch bleibt die Lage angespannt. „Der Aufnahmestopp könnte in zwei bis drei Wochen aufgehoben werden, aber aktuell liegt unser Fokus auf Fundtieren und Sicherstellungen“, erläutert Höfer. Für Abgabetiere gibt es derzeit keine Kapazitäten, auch wenn das Tierheim die Anfragen nicht ignorieren will.

Die Situation im Tierheim Koblenz ist symptomatisch für viele Tierheime in Deutschland, sagt Kirstin Höfer. „Wir erhalten jeden Tag bis zu sechs Anfragen aus ganz Deutschland, aber wir können die Tiere nicht aufnehmen, weil wir sie auch nicht einfach nur wegsperren wollen, sondern mit ihnen arbeiten möchten – und dazu sind unsere Ressourcen zur Zeit voll ausgeschöpft.“

Finanziert aus Vereinsgeldern

Finanziert wird das Tierheim von dem ihm zugrunde liegenden Verein, der den Träger darstellt. Weitere Zuschüsse erhält das Tierheim von den umliegenden Gemeinden. Kostendeckend zu arbeiten, sei trotzdem nicht möglich, so erzählt uns die Leiterin des Tierheims. „Wir müssen durch Spenden und Events schauen, dass wir hier mehr als ein Tierheim sind. Wir wollen Begegnungsstätte für Mensch und Tier sein.“ Dies versucht man unter anderem durch das vor drei Wochen neu eingerichtete Katzencafé. Ein Katzencafé, das nicht kommerziell in einer Innenstadt, sondern innerhalb eines Tierheims betrieben wird, natürlich mit zu vermittelnden Tieren.

i Schild "Eingang Hundeausläufe" im Koblenzer Tierheim Mirco Klein

„Wir wollen ein Tierheim schaffen, wo die Leute gerne hinkommen – und nicht Mitleid mit den Tieren haben, sondern sagen, ,Das ist ein schöner Ort, hier kann man Tieren begegnen, was Gutes tun, was über Tierschutz lernen und nette Menschen kennenlernen´“, sagt Kirstin Höfer merklich begeistert. Das Tierheim Koblenz hofft, dank des vorübergehenden Aufnahmestopps, die Situation zu stabilisieren. Weiterhin appelliert Kirstin Höfer an die Verantwortung potenzieller Tierhalter, sich vor der Anschaffung eines Tieres gründlich zu informieren: „Solange Hunde im Internet einfach an völlig ungeeignete Personen verkauft werden, können die Tierheime das nicht leisten.“

Für Hunde wie Louie und Aaron ist das Tierheim oft die letzte Chance auf ein neues Zuhause. Doch ohne verantwortungsvolle Tierhalter und ausreichende Unterstützung bleibt die Lage in den Tierheimen der Region angespannt.