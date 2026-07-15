Einen besonderen Schatz hat der renommierte Winzer und Vordenker Friedrich von Bassermann-Jordan angehäuft: weinbaukundliche Schriften und Dokumente aus drei Jahrhunderten. Sie werden jetzt in Koblenz ausgestellt.
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Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) konnte große Teile der historischen weinbaukundlichen Bibliothek von Friedrich von Bassermann-Jordan (1872–1959) in seinen Besitz bringen. Diese werden bis zum 22. August in der Rheinischen Landesbibliothek in Koblenz gezeigt.