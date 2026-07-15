Koblenzer Museum stellt aus
Tiefe Einblicke in den Weinbau von anno dazumal
Aus "Bemerkungen über den Weinbau, in den Gegenden des Bodensees und Oberrheins" von Anton Burkart und Franz Xaver Forster, Kons
Aus "Bemerkungen über den Weinbau, in den Gegenden des Bodensees und Oberrheins" von Anton Burkart und Franz Xaver Forster, Konstanz 1817. Mit einem zeitlichen Überblick der Weinpreise in Konstanz zwischen 1574 und 1816.
Alexander Thieme-Garmann

Einen besonderen Schatz hat der renommierte Winzer und Vordenker Friedrich von Bassermann-Jordan angehäuft: weinbaukundliche Schriften und Dokumente aus drei Jahrhunderten. Sie werden jetzt in Koblenz ausgestellt.

Lesezeit 2 Minuten
Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) konnte große Teile der historischen weinbaukundlichen Bibliothek von Friedrich von Bassermann-Jordan (1872–1959) in seinen Besitz bringen. Diese werden bis zum 22. August in der Rheinischen Landesbibliothek in Koblenz gezeigt.
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