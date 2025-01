Thorsten Rudolph will mehr Geld ausgeben – und die Schuldenbremse reformieren

Der Koblenzer Thorsten Rudolph (SPD) war im Bundestag für Haushaltspolitik zuständig - also genau den Bereich, an dem die Ampel zerbrach. Hören Sie im Podcast, wie Rudolph den Schuldenstreit in der Koalition bewertet - und mit welchen Überzeugungen er wieder in den Bundestag will.

Zeitenwende, Doppelwumms, Bauernfrust, Remigrations-Recherche, Trump und offene Feldschlacht: Die zurückliegenden Jahre waren von seltener politischer Brisanz. Auch zwei Abgeordnete aus Koblenz bestimmten in dieser Zeit das Geschehen in Berlin mit: Josef Oster (CDU) und Thorsten Rudolph (SPD). Beide wollen auch künftig wieder in den Bundestag.

In zwei Podcasts fragen wir die bisherigen Koblenzer Mandatsträger direkt: Was haben sie politisch erreicht? Wo haben sie Akzente gesetzt? Und was wollen sie verändern?

Der 50-jährige Thorsten Rudolph war 2021 über die Landesliste der SPD in den Bundestag eingezogen. Es war seine erste Wahlperiode in Berlin. Dort war er unter anderem im Haushaltsausschuss aktiv. Im Parlament forderte der ehemalige Finanzbeamte immer wieder Investitionen statt einer zu großen Versteifung auf die Schuldenbremse. RZ-Redakteur Finn Holitzka fragt nach. Den Podcast RZInside hören Sie auch auf allen gängigen Plattformen wie Spotify , Apple Podcast und Co.