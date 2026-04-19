Koblenzer Stadtverband wählt Thorsten Rudolph ist neuer SPD-Vorsitzender Winfried Scholz 19.04.2026, 13:00 Uhr

i Der neue Koblenzer SPD-Vorsitzendende Thorsten Rudolph skizzierte in seiner Rede seine kommunalpolitischen Ziele für die Stadt. Winfried Scholz

Mit großer Einigkeit wählte der Koblenzer SPD-Stadtverband einen neuen Vorstand und ernannte den bisherigen Vorsitzenden Detlev Pilger zum Ehrenvorsitzenden. Beim Parteitag wurde mit Blick auf die jüngsten Wahlergebnisse auch Selbstkritik geübt.

Thorsten Rudolph ist mit überwältigender Mehrheit zum neuen Vorsitzenden der Koblenzer SPD gewählt worden. Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion erhielt auf dem Stadtverbandsparteitag im Haus Horchheimer Höhe 79 Ja-, eine Neinstimme und vier Enthaltungen.







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