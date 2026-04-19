Mit großer Einigkeit wählte der Koblenzer SPD-Stadtverband einen neuen Vorstand und ernannte den bisherigen Vorsitzenden Detlev Pilger zum Ehrenvorsitzenden. Beim Parteitag wurde mit Blick auf die jüngsten Wahlergebnisse auch Selbstkritik geübt.
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Thorsten Rudolph ist mit überwältigender Mehrheit zum neuen Vorsitzenden der Koblenzer SPD gewählt worden. Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion erhielt auf dem Stadtverbandsparteitag im Haus Horchheimer Höhe 79 Ja-, eine Neinstimme und vier Enthaltungen.