Koblenzer Stadtverband wählt
Thorsten Rudolph ist neuer SPD-Vorsitzender
Der neue Koblenzer SPD-Vorsitzendende Thorsten Rudolph skizzierte in seiner Rede seine kommunalpolitischen Ziele für die Stadt.
Der neue Koblenzer SPD-Vorsitzendende Thorsten Rudolph skizzierte in seiner Rede seine kommunalpolitischen Ziele für die Stadt.
Winfried Scholz

Mit großer Einigkeit wählte der Koblenzer SPD-Stadtverband einen neuen Vorstand und ernannte den bisherigen Vorsitzenden Detlev Pilger zum Ehrenvorsitzenden. Beim Parteitag wurde mit Blick auf die jüngsten Wahlergebnisse auch Selbstkritik geübt.

Lesezeit 3 Minuten
Thorsten Rudolph ist mit überwältigender Mehrheit zum neuen Vorsitzenden der Koblenzer SPD gewählt worden. Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion erhielt auf dem Stadtverbandsparteitag im Haus Horchheimer Höhe 79 Ja-, eine Neinstimme und vier Enthaltungen.

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