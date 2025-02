Bundestagswahl 2025 in Koblenz Thorsten Rudolph blickt nach vorn 25.02.2025, 15:02 Uhr

i Thorsten Rudolph musste am Sonntagabend lange zittern, doch dann gelang ihm der Wiedereinzug in den Bundestag. Matthias Kolk

Nach der Wahl ist vor der weiteren Arbeit: Thorsten Rudolph (SPD) ist wieder in Berlin, alte Kollegen werden verabschiedet, neue begrüßt. Und dann geht es darum, die Zukunft mitzugestalten.

Beim Telefonat mit unserer Zeitung am Dienstagmorgen sitzt Thorsten Rudolph (SPD) in seinem Berliner Büro. Gleich Montagfrüh, nach dem äußerst spannenden Wahlabend, ist er wieder in die Hauptstadt gefahren: Auch nach der Wahl geht die Arbeit sofort weiter.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen