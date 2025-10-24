Wahl in der VG Weißenthurm Thomas Przybylla zwischen Lego, Handball und Verwaltung 24.10.2025, 07:00 Uhr

i Er ist Jurist, aber eben auch Rheinländer: Thomas Przybylla mag es nicht, wenn Sachverhalte verkürzt oder unrichtig darstellt werden. Er erklärt lieber ausführlich, und das für einen Volljuristen sehr klar. Alexej Zepik

Die Bürgerinnen und Bürger der VG Weißenthurm wählen am 16. November ihren Bürgermeister. Auch Thomas Przybylla stellt sich zur Wiederwahl. Wie tickt der Amtsinhaber? Ein Porträt.

Gut gelaunt öffnet Thomas Przybylla die Tür. Fester Händedruck, breites Lächeln, gut sitzende Jackett-Jacke – so kennt man den amtierenden Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm. In wenigen Wochen entscheidet sich, ob Przybylla (CDU) für weitere acht Jahre dieses Amt innehaben wird oder ob sein Herausforderer, Gerd Harner (FWG), übernimmt.







