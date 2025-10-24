Die Bürgerinnen und Bürger der VG Weißenthurm wählen am 16. November ihren Bürgermeister. Auch Thomas Przybylla stellt sich zur Wiederwahl. Wie tickt der Amtsinhaber? Ein Porträt.
Gut gelaunt öffnet Thomas Przybylla die Tür. Fester Händedruck, breites Lächeln, gut sitzende Jackett-Jacke – so kennt man den amtierenden Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm. In wenigen Wochen entscheidet sich, ob Przybylla (CDU) für weitere acht Jahre dieses Amt innehaben wird oder ob sein Herausforderer, Gerd Harner (FWG), übernimmt.