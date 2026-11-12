CDU-Fraktion im Kreistag MYK
Thomas Przybylla einstimmig gewählt
Er ist einstimmig zum Nachfolger von Georg Moesta als CDU-Fraktionschef im Kreistag bestimmt worden: Thomas Przybylla.
Er ist einstimmig zum Nachfolger von Georg Moesta als CDU-Fraktionschef im Kreistag bestimmt worden: Thomas Przybylla.
Alexej Zepik

32 Jahre hat Georg Moesta die Fraktion der Christdemokraten im Kreistag Mayen-Koblenz geführt. Kürzlich ist Moesta 63-jährig verstorben. Jetzt hat die CDU-Fraktion die Nachfolge geregelt. Thomas Przybylla ist neuer Fraktionschef.

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Die jüngste Sitzung der CDU-Kreistagsfraktion im Kreis Mayen-Koblenz stand im Zeichen des Gedenkens an ihren kürzlich verstorbenen Vorsitzenden Georg Moesta. „Sein Tod hat die Fraktion tief getroffen“, teilt die CDU mit. Mit ihm verlor sie eine Persönlichkeit, die die politische Arbeit im Landkreis Mayen-Koblenz über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt hat.
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