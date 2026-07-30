Leerstand in Koblenz
Thomas-Philipps-Laden im Rauental ist zu
Der Laden an der Franz-Weis-Straße im Koblenzer Rauental ist komplett leergeräumt. Was die Gründe für die Schließung des Thomas-
Der Laden an der Franz-Weis-Straße im Koblenzer Rauental ist komplett leergeräumt. Was die Gründe für die Schließung des Thomas-Philipps-Marktes sind, dazu macht das Unternehmen keine Angaben.
Doris Schneider

Gartenmöbel, Drogerie, Lebensmittel und aller möglicher Krimskrams, den man mal brauchen könnte – das gehört zum Sortiment der Thomas-Philipps-Märkte. In Koblenz hat nun einer allerdings dichtgemacht.

Lesezeit 1 Minute
Der große Laden ist komplett leer, nur ein Handwerkerauto steht noch auf dem Parkplatz an der Franz-Weis-Straße im Koblenzer Rauental. Hier zwischen Autohäusern, Getränkemarkt und Versicherung war lange eine Filiale des Warenhauses Thomas Philipps. Doch hier wird nichts mehr verkauft.
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