Leerstand in Koblenz Thomas-Philipps-Laden im Rauental ist zu Doris Schneider 30.07.2026, 06:00 Uhr

i Der Laden an der Franz-Weis-Straße im Koblenzer Rauental ist komplett leergeräumt. Was die Gründe für die Schließung des Thomas-Philipps-Marktes sind, dazu macht das Unternehmen keine Angaben. Doris Schneider

Gartenmöbel, Drogerie, Lebensmittel und aller möglicher Krimskrams, den man mal brauchen könnte – das gehört zum Sortiment der Thomas-Philipps-Märkte. In Koblenz hat nun einer allerdings dichtgemacht.

Der große Laden ist komplett leer, nur ein Handwerkerauto steht noch auf dem Parkplatz an der Franz-Weis-Straße im Koblenzer Rauental. Hier zwischen Autohäusern, Getränkemarkt und Versicherung war lange eine Filiale des Warenhauses Thomas Philipps. Doch hier wird nichts mehr verkauft.







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