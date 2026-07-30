Gartenmöbel, Drogerie, Lebensmittel und aller möglicher Krimskrams, den man mal brauchen könnte – das gehört zum Sortiment der Thomas-Philipps-Märkte. In Koblenz hat nun einer allerdings dichtgemacht.
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Der große Laden ist komplett leer, nur ein Handwerkerauto steht noch auf dem Parkplatz an der Franz-Weis-Straße im Koblenzer Rauental. Hier zwischen Autohäusern, Getränkemarkt und Versicherung war lange eine Filiale des Warenhauses Thomas Philipps. Doch hier wird nichts mehr verkauft.