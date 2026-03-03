Grünen-Kandidat (Wahlkreis 10) Thomas Heinemann-Hildner will das Handwerk stärken Annika Wilhelm 03.03.2026, 15:00 Uhr

i Thomas Heinemann-Hildner kandidiert bei der Landtagswahl als Kandidat der Grünen im Wahlkreis 10. Ingo Beller

Handwerk, Klimaschutz und Kirche – das sind die drei großen Themen, die Thomas Heinemann-Hildner mitbringt. Den Grünen-Direktkandidat im Wahlkreis 10 treffen wir im Burgcafé Kleudgen in Bendorf-Sayn. Was ihn ausmacht.

Thomas Heinemann-Hildner sitzt in einer Ecke des Burgcafés Kleudgen in Bendorf-Sayn. Der Niederwerther kommt immer mal wieder hier vorbei – einerseits, weil er gerne im Brexbachtal wandern geht und er dann ohnehin in der Nähe ist, andererseits schätzt er, dass sein Stück Himbeertorte in Handarbeit gemacht wurde: „Das hier ist noch ein richtiges Handwerkscafé, das passt zu mir.







