Zum Auftakt des Moselfests in Winningen wird traditionell ein neuer Ehrenwinzer gekürt. In diesem Jahr wurde Thomas Bogler feierlich in die örtliche Weingilde aufgenommen. Beruflich ist er in der Welt der Flusskreuzfahrten heimisch.
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„Wein, Kultur, Lebensfreude“ lautet das Motto des Winninger Moselfests. Das älteste Winzerfest Deutschlands startete optimal. Pünktlich zur Eröffnung spiegelte sich unter den Augen der Winninger Weinhex‘ die Sonne in den Weingläsern der zahlreichen Gäste.