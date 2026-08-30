Moselfest feierlich eröffnet Thomas Bogler ist neuer Winninger Ehrenwinzer Erwin Siebenborn 30.08.2026, 13:00 Uhr

i Bei einem Festakt wurde Thomas Bogler (mit Winzerschürze und Ehrenkette) zum neuen Winninger Ehrenwinzer ernannt. Es gratulierten eine Vertreterin der Winzer-Tanzgruppe (von links), die Weinmajestäten Hanna und Sofie, Ortsbürgermeister Achim Reick, Touristik-Winningen-Vorsitzender Andreas Lang und Ministerpräsident Gordon Schnieder. Erwin Siebenborn

Zum Auftakt des Moselfests in Winningen wird traditionell ein neuer Ehrenwinzer gekürt. In diesem Jahr wurde Thomas Bogler feierlich in die örtliche Weingilde aufgenommen. Beruflich ist er in der Welt der Flusskreuzfahrten heimisch.

„Wein, Kultur, Lebensfreude“ lautet das Motto des Winninger Moselfests. Das älteste Winzerfest Deutschlands startete optimal. Pünktlich zur Eröffnung spiegelte sich unter den Augen der Winninger Weinhex‘ die Sonne in den Weingläsern der zahlreichen Gäste.







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