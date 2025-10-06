Backstube in Hatzenport Theresa Dehen: Macarons oder Hochzeitstorte gefällig? 06.10.2025, 12:00 Uhr

i In ihrer neuen Backstube in Hatzenport fühlt sich Konditorin Theresa Dehen wohl. Annika Wilhelm

Hochzeitstorten sind ihr Ding: Theresa Dehen hat sich darauf und auf Macarons spezialisiert, inmitten der romantischen Burgenlandschaft des Moseltals. Seit April ist ihre Backstube nicht mehr in Müden, sondern in Hatzenport.

Ein wenig Frankreich an der Mosel, das kann Theresa Dehen bieten. Ein Biss in ihre Macarons und man hat beinahe das Gefühl, als schlendere man entlang der Seine in Paris. Die Konditormeisterin hat sich auf das französische Gebäck spezialisiert, stellt inzwischen aber auch wöchentlich mehrere Hochzeitstorten her.







Artikel teilen

Artikel teilen