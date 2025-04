i Die Abiturienten stellten sich bei der offiziellen Abiturfeier in der Stadthalle Vallendar zu einem Erinnerungsfoto zusammen. Jan Bredlau

„TherABI: Wir verlassen die Anstalt!“ – unter diesem Motto hat sich der diesjährige Abiturjahrgang vom Max-vom-Laue-Gymnasium verabschiedet. Und das zweifellos sehr erfolgreich: 15-mal stand bei der Note eine Eins vor dem Komma, und zweimal wurde die Traumnote 1,0 erreicht.

59 Abiturienten erhielten ihre Reifezeugnisse, verbunden mit den Glückwünschen des Schulleiters Frank Zimmerschied, des MSS-Leiters Thorsten Schultheis sowie der Stammkursleiter Maren Baumann, Christoph Dorscheid und Norbert Freund. Das Zertifikat der Schule für Hochbegabtenförderung/Internationale Schule (SHF/IS) wurde 14 Schülern von der Leiterin Sabine Maus verliehen.

Bei der offiziellen Abiturfeier in der Stadthalle Vallendar durften sich viele Absolventen über zahlreiche Preise freuen: Marko Nedilko, Nils Ritter und Victoria Rosenow wurden für ihre besonderen Leistungen in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern mit dem Mint-EC-Zertifikat und einem Buchpreis ausgezeichnet. Für soziales Engagement inner- und außerhalb der Schule wurde erstmals das Sozialzertifikat verliehen, und zwar an Joel Schüßler, Aaron Kaiser, Bjarne Hecker und Marko Nedilko. Den Preis der Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz erhielt Jan Hoffart.

Für die beste Abiturnote bekamen Bjarne Hecker und Robin Spitzer den Preis des Vereins der Freunde, Förderer und Ehemaligen. Weitere Auszeichnungen für sehr gute Leistungen in naturwissenschaftlichen Fächern gingen an: Dominik Bersch, Marko Nedilko sowie Victoria Rosenow (Gesellschaft Deutscher Chemiker), Cedric Klocksiem (Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin), Ingrid Alex und Mohamed Amin Ben Salah (Deutsche Physikalische Gesellschaft).

Ferner wurden Ingrid Alex, Jan Hoffart, Robin Spitzer, Marco Nedilko und Bjarne Hecker mit dem Preis der Gesellschaft Informatik ausgezeichnet. Aaron Kaiser erhielt die „Pierre de Coubertin-Medaille“ des Landessportbundes Rheinland-Pfalz, Miguel Bast und Nina Weber bekamen den Buchpreis des Vereins Deutsche Sprache.

Dominik Bersch durfte den Preis des Philologenverbands Rheinland-Pfalz für eine sehr gute Abiturnote im Fach Geschichte entgegennehmen. Anerkennung fanden weiterhin die sehr guten Leistungen von Cedric Klocksiem und Miguel Bast in Französisch (Jahresmitgliedschaft der Deutsch-Französischen Gesellschaft), Letzterer durfte zudem noch einen Buchpreis des Faches Latein in Empfang nehmen. Eine Urkunde, verbunden mit einem Theatergutschein, wurde Rinor Lezi, Thomas Völk und Nils Ritter für besondere Leistungen im Fach Darstellendes Spiel überreicht. Für ihr langjähriges Engagement im Schulsanitätsdienst wurden Miguel Bast und Victoria Rosenow geehrt.

Axel Urban verwies in seiner launigen Rede der Lehrer auf grundlegende Fähigkeiten wie den klugen Umgang mit Sprache und wünschte sich, dass man trotz aller Probleme und Ärgernisse auch positiv denken sollte. Schulleiter Zimmerschied hob hervor, dass sich auf viele schwierige Fragen keine einfachen Antworten finden ließen, da es diesen oft an Wahrheit und Aufrichtigkeit mangele. Er wünschte daher den Abiturienten den Mut, sich der Herausforderung zu stellen, auch schwierige, aber eben tragfähige und zukunftsweisende Lösungen anzugehen.

Dass die Schulzeit am MvLG dazu ein Fundament gelegt hat, bestätigte Bjarne Hecker, der die Rede der Abiturienten hielt und seinen Jahrgang dazu aufforderte, individuell passende Wege zu wählen, um die anstehenden Aufgaben zu meistern. Als Dank und zur Erinnerung überreichte er der Schulleitung im Namen der Abiturentia ein Originalteil aus der Fassadenverkleidung des im Umbau befindlichen Gebäudes, versehen mit den Unterschriften des Abiturjahrgangs. Der sich anschließende Abiball in der Stadthalle Vallendar dauerte bis weit nach Mitternacht.

Die Abiturienten: Ingrid Alex, Louis Andreja, Miguel Lukas Bast, Marvin Bektari, Mohamed Amin Ben Salah, Tim EliaBernardy, Dominik Bersch, Kilian Wolfgang Bobbert (SHF/IS), Luca Braun (SHF/IS), Lea Kim Bui, Julian Stefan Bumblies, Till Büttinghaus, Alex Dick, Roman Maximilian Dietze, Vasillje Eric, Joel Gabriel Falk, Oliver Florek (SHF/IS), Julia Maria Frey, Kristian Gojani, Viktor Gerrit Groß-Hardt, Jinbo He, Bjarne Hecker, Jan Niklas Hoffart (SHF/IS), Tjure Hogenkamp, Philipp Jensen (SHF/IS), Nikolas Jung, Saphira Jungblut, Aaron Tobias Kaiser (SHF/IS), Cedric Noah Klocksiem, Thanh Tung Michael Le, Rinor Lezi, Titus Theo Matz, Saranda Murati (SHF/IS), Larisa-Fabiana Muresan, David Nedelcu (SHF/IS), Marko Nedilko (SHF/IS), Phi Bao Ngoc Nguyen, Leon Matthäus Paquée, Isabelle Peter, Pascal Rabe, Benedikt Regnier (SHF/IS), Nils Hendrik Ritter (SHF/IS), Mario Root, Victoria Rosenow (SHF/IS), Rami Rostom, Lars Schlich, Joel Junhi Kim Schüßler (SHF/IS), Benedikt Schwarzfischer, Ben Seibel, Eldina Shala, Robin Spitzer, Maximilian Steffens, Ramon Leon Strohmeyer (SHF/IS), Thomas Völk, Nina Marie Weber, Lina Marie Weiman, Julian Wenzel, Noel Luca Wenzlow, Leon Wulff.