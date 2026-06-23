Wasseraustritt in Koblenz Theatersanierung: Neuer Zeitplan nicht gefährdet Peter Meuer 23.06.2026, 10:07 Uhr

i Die Baustelleneinrichtung am Deinhardplatz kündet davon: Das Koblenzer Stadttheater wird derzeit aufwendig saniert. Ingo Beller

Nach einem unkontrollierten Wasseraustritt am Theater Koblenz ist der Bühnenboden beschädigt. Der gerade erst aktualisierte Zeitplan für die Wiedereröffnung – das Theater wird aktuell aufwendig saniert – ist aber wohl nicht in Gefahr.

Der neue Zeitplan für das Stadttheater ist trotz des aktuellen Wasserschadens nicht in Gefahr. Das bestätigte der Koblenzer Baudezernent Andreas Lukas (Grüne) gegenüber unserer Redaktion. Eine Anpassung des für die kommende Stadtratssitzung vorgelegten Zeitplans – Einzug ab Herbst 2026, Spielbeginn Februar 2027 – sei demnach nicht erforderlich, so Lukas.







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