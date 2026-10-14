Rundgang über die Baustelle Theatersanierung Koblenz: „Wir sind bei 90 Prozent“ Matthias Kolk 14.10.2026, 09:59 Uhr

i Bei einem Rundgang über die Theaterbaustelle in Koblenz gab es einen Blick hinter die Kulissen der Sanierung. Alexej Zepik

Die Sanierung des Theaters in Koblenz soll in einigen Monaten mit einem Happy End schließen. Doch sie kam nicht immer ohne Drama aus. Ein Rundgang hinter den Kulissen zeigt eine Baustellen-Story voll Tücken, Geld und Glück im Unglück.

45 Millionen Euro Kosten, die man später kaum sieht? Viel Geld steckt bei der Theatersanierung in Koblenz in Wänden und hinter den Kulissen, wo Besucher eigentlich nicht hinkommen, sagt Andreas Lukas. Jetzt gab der Baudezernent zusammen mit Intendant Markus Dietze seltene Einblicke in die Baustelle, die seit mehr als zwei Jahren läuft.







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