Die Sanierung des Theaters in Koblenz verzögert sich nicht nur, sie wird auch um mehrere Millionen Euro teurer. Die Stadtpolitik gibt zwar die Gelder weiter frei, doch sie spart nicht mit Kritik an dem Verlauf der Baustelle.
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Zähneknirschend hat der Koblenzer Stadtrat die Mehrkosten bei der Sanierung des Stadttheaters von rund 5,4 Millionen Euro zur Kenntnis genommen und weitere Gelder bewilligt. Die Ratsmitglieder sparten in der öffentlichen Sitzung nicht mit Kritik. Besonders der Generalplaner der Baustelle stand bei einigen im Fokus.