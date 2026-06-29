Dauert länger und kostet mehr Theatersanierung Koblenz: Rat macht seinem Ärger Luft Matthias Kolk 29.06.2026, 14:30 Uhr

i Seit 2024 wird das mehr als 237 Jahre alte Theater Koblenz saniert. Es ist die erste umfangreiche Sanierung seit mehr als 40 Jahren. Ingo Beller

Die Sanierung des Theaters in Koblenz verzögert sich nicht nur, sie wird auch um mehrere Millionen Euro teurer. Die Stadtpolitik gibt zwar die Gelder weiter frei, doch sie spart nicht mit Kritik an dem Verlauf der Baustelle.

Zähneknirschend hat der Koblenzer Stadtrat die Mehrkosten bei der Sanierung des Stadttheaters von rund 5,4 Millionen Euro zur Kenntnis genommen und weitere Gelder bewilligt. Die Ratsmitglieder sparten in der öffentlichen Sitzung nicht mit Kritik. Besonders der Generalplaner der Baustelle stand bei einigen im Fokus.







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