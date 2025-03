Alle Kinder werden erwachsen – außer Peter Pan. Der auf der fiktiven Insel Nimmerland lebende Anführer einer Jugendbande scheut die Lebens-Realität und steht für ewige Kindheit. Das Werk des schottischen Schriftstellers M. Berries erobert seit mehr als 100 Jahren die Theaterbühnen weltweit. Auch die Lehmener Theatergruppe Salzwein möchte mit ihren Aufführungen die Herzen von Kindern und Erwachsenen gewinnen.

Mit Spielfreude und Herzblut wird fleißig geprobt. Die Inszenierung spürt phantasievoll und mitreißend einem Wesen nach, das sich gegen die Ordnung eines zivilisierten Lebens nach Kräften wehrt. Die Handlung hält packende Abenteuer bereit. Vor allem der finstere Captain Hook hegt üble Pläne. Aber Peter Pan, die ihn unterstützende Wendy, das Indianermädchen Tigerlilly, die geflügelte Fee Tinkerbell und andere Mitstreiter wissen sich zu wehren. Kein Wunder, denn Peter kann sogar fliegen. Realität und Wunschdenken halten stetig den Spannungsbogen.

Theatergruppe führt Märchen und Geschichten seit 1999 auf

Die Theatergruppe Salzwein führt seit 1999 Märchen und Geschichten auf, die generationenübergreifend begeistern. Auf dem Spielplan standen schon so bekannte Stücke wie Räuber Hotzenplotz, Aladin mit der Wunderlampe, Rumpelstilzchen, Zauberer von Oz, Die Schöne und das Biest oder Robin Hood. Die Regie führt Monika Beginen. Es spielen Niklas Auer, Anne Dittmann, Drystan Schmidt, Tina Wendling, Christian Brechtel sowie Sylvia, Fabian, Mandy und Evelyn Große.

Unentbehrliche Helfer sorgen vor und hinter der Bühne für einen reibungslosen Ablauf der Aufführungen. Für die Bühne und Ausstattung zeichnet sich Anne Dittmann und für die Maske Tanja Auer verantwortlich. Um die Technik kümmern sich Dirk und Marc Große. Das kunstvolle wie eindrucksvolle Ankündigungsplakat schuf Susanne Wetzstein.

Aufgeführt wird „Peter Pan“ in der Grundschule Lehmen am Samstag und Sonntag, 29. und 30. März jeweils um 14 und 16.30 Uhr. Karten gibt es unter 01520-5191020, www.salzwein.de und an der Tageskasse.