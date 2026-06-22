Wasser tritt plötzlich aus Theater Koblenz: Bühnenboden in Mitleidenschaft gezogen Peter Meuer 22.06.2026, 15:32 Uhr

i Das Stadttheater Koblenz wird derzeit aufwendig saniert. Der Wasserschaden, der nun entstand, hängt aber nicht mit den Sanierungsarbeiten zusammen. Ingo Beller

Nachdem am Donnerstag unkontrolliert Wasser im Koblenzer Stadttheater ausgetreten war, gibt es neue Details: Wieso schwappte plötzlich Wasser durch das Gebäude? Gibt es Schäden und wie schwer sind sie? Und: Wer kommt dafür auf?

Der hölzerne Bühnenboden im Koblenzer Stadttheater muss auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern ausgebessert werden. Das teilte Baudezernent Andreas Lukas (Grüne) mit. Am Donnerstag war es im Theater nach einem „routinemäßigen Austausch von Ventilen und Schläuchen an den Wandhydranten und beim Wiederbefüllen der Hydranten über die Sprinkleranlage zu einem unkontrollierten Wasseraustritt“ gekommen.







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