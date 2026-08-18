Kulturdezernent schwärmt
Theater am Ehrenbreitstein für sein Engagement gefeiert
Von links: Nicole Kuprian (Leiterin VHS Koblenz), Dirk Martin (Prokurist Lotto RLP), Monika Sauer (CDU-Stadtratsmitglied), Jörg
Von links: Nicole Kuprian (Leiterin VHS Koblenz), Dirk Martin (Prokurist Lotto RLP), Monika Sauer (CDU-Stadtratsmitglied), Jörg Perscheid (Vorsitzender Freunde der VHS-Koblenz), Annika Woyda (Preisträgerin), Gabriel Diaz (Preisträger), Ingo Schneider (Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz)
Henny Monzel Ellermann

Theater gespielt wird in Koblenz nicht nur im großen Stadttheater, sondern auch auf einer kleinen Bühne im Stadtteil Ehrenbreitstein. Und was man dort geboten kriegt, ist jetzt offiziell ausgezeichnet – mit dem Hermann-Wedell-Preis.

Lesezeit 1 Minute
Der Hermann-Wedell-Preis geht in diesem Jahr an das Theater am Ehrenbreitstein. In einer Feierstunde in der Koblenzer Lottozentrale nahmen die Leiter Gabriel Diaz und Annika Woyda die mit 1.500 Euro dotierte Ehrung entgegen.Ingo Schneider, Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz, würdigte in seiner Laudatio beider Engagement.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKultur

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren