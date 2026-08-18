Theater gespielt wird in Koblenz nicht nur im großen Stadttheater, sondern auch auf einer kleinen Bühne im Stadtteil Ehrenbreitstein. Und was man dort geboten kriegt, ist jetzt offiziell ausgezeichnet – mit dem Hermann-Wedell-Preis.

Der Hermann-Wedell-Preis geht in diesem Jahr an das Theater am Ehrenbreitstein. In einer Feierstunde in der Koblenzer Lottozentrale nahmen die Leiter Gabriel Diaz und Annika Woyda die mit 1.500 Euro dotierte Ehrung entgegen.

Ingo Schneider, Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz, würdigte in seiner Laudatio beider Engagement.