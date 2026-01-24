Pause nach Wasserschaden Theater am Ehrenbreitstein: Es geht wieder los Alexander Thieme-Garmann 24.01.2026, 17:00 Uhr

i Wieder bereit für "Der Enkeltrick": die Schauspielerin Annika Woyda. Alexander Thieme-Garmann

Mehr als drei Wochen konnten sie nicht spielen, sondern mussten trocknen, säubern, renovieren. Nun aber kann die Crew im Theater am Ehrenbreitstein in Koblenz wieder losgehen: Vorhang auf für die nächsten Vorstellungen.

Nachdem die Silvestervorstellung von „Der Enkeltrick“ im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen war, kann ab diesem Wochenende wieder im Theater am Ehrenbreitstein gespielt werden. Ein fremdverschuldeter Wasserschaden hatte die Bühne arg in Mitleidenschaft genommen, sodass die Theaterbetreiber Gabriel Diaz und Annika Woyda die vergangenen drei Wochen damit beschäftigt waren, Renovierungsarbeiten durchzuführen.







