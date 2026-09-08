Teresa Oster aus Kobern-Gondorf trägt derzeit die Krone der Moselweinkönigin. Ihre Amtszeit neigt sich langsam dem Ende, aber für die Moselanerin geht da noch mehr: Sie will Deutsche Weinkönigin werden.
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Ein Jahr lang durfte Teresa Oster eine Krone tragen, die die gesamte Moselregion repräsentiert: Als Moselweinkönigin hatte sie so einige Auftritte, ob auf Weinfesten, Weinmessen oder anderen Veranstaltungen. Immer drehte es sich um den Wein, der aus ihrem Heimatanbaugebiet stammt.