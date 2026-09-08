Majestät aus Kobern-Gondorf
Teresa Oster kämpft um die Deutsche Weinkrone
Teresa Oster ist die amtierende Moselweinkönigin. Ihre Amtszeit ist bald vorüber, derzeit bereitet sie sich auf die Wahl zur Deu
Teresa Oster ist die amtierende Moselweinkönigin. Ihre Amtszeit ist bald vorüber, derzeit bereitet sie sich auf die Wahl zur Deutschen Weinkönigin vor.
Maria Frohnhöfer

Teresa Oster aus Kobern-Gondorf trägt derzeit die Krone der Moselweinkönigin. Ihre Amtszeit neigt sich langsam dem Ende, aber für die Moselanerin geht da noch mehr: Sie will Deutsche Weinkönigin werden.

Lesezeit 4 Minuten
Ein Jahr lang durfte Teresa Oster eine Krone tragen, die die gesamte Moselregion repräsentiert: Als Moselweinkönigin hatte sie so einige Auftritte, ob auf Weinfesten, Weinmessen oder anderen Veranstaltungen. Immer drehte es sich um den Wein, der aus ihrem Heimatanbaugebiet stammt.
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