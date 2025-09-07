Spannend wie selten ist die Wahl zur neuen Moselweinkönigin gewesen. Erst nach dem zweiten Wahlgang stand die Siegerin fest: Teresa Oster aus Kobern-Gondorf. Ihr zur Seite stehen drei Prinzessinnen.

Teresa Oster aus Kobern-Gondorf ist neue Weinkönigin des Anbaugebietes Mosel. Die 24 Jahre alte Master-Studentin der Betriebswirtschaft ist von einer 30-köpfigen Jury in Leiwen zur höchsten Repräsentantin der Mosel für ein Jahr gewählt worden. Oster tritt die Nachfolge von Anna Zenz (Ediger-Eller) an – damit stellt die Untermosel zum zweiten Mal hintereinander die Moselweinkönigin.

„Es ist unglaublich, ich habe niemals damit gerechnet“, freute sich Teresa Oster unbändig, frenetisch gefeiert von einer Busladung voll begeisterter Kobern-Gondorfer. Ortsbürgermeister Martin Dötsch, selbst Teil der Jury, sagte, er sei stolz auf Teresa, die „authentisch und total engagiert“ im Dorf sei. Kathrin Laymann, die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, sagte, sie freue sich riesig. Die große Feier in Kobern-Gondorf wird, so Dötsch, noch geplant – aber schon in der Nacht ließen es die mitgereisten Fans krachen.

i Sie kann es nicht fassen: Teresa Oster hat es geschafft. Thomas Brost

Im Stechen setzte sich Teresa Oster, die ihr erstes Studium an der Hochschule Geisenheim im Bereich Internationale Weinwirtschaft mit sehr gutem Erfolg abschloss, gegen Nele Kuhnen (Bekond) durch. Kuhnen muss nicht traurig sein, sie vertritt ebenso wie Vanessa Herges (Kinheim) und Annalena Niedersberg (Enkirch) die Mosel als Moselweinprinzessin. Sie treten die Nachfolge von Paula Sophie Scherrer (St. Aldegund), Maja Treis (Zell) und Anne van Dongen (Traben-Trarbach) an, die mit viel Herzblut ihr Amt ausgefüllt haben. Für die ehemalige Moselweinkönigin Anna Zenz beginnt jetzt eine spannende Zeit: Sie bereitet sich auf höhere Weihen vor.

Was jetzt auf die 24-Jährige von der Terrassenmosel zukommt, skizzierte der Geschäftsführer der Moselweinwerbung, Ansgar Schmitz. Er sprach von vielen Außenterminen auf Fachmessen wie der ProWein in Düsseldorf, von Auslandseinsätzen, die die scheidende Moselweinkönigin Anna Zenz in Dänemark und Polen absolvieren durfte – und von jeder Menge Weinfeste an dem 250 Kilometer langen Mosellauf.

i Teresa Oster durfte sich vieler Anhänger gewiss sein: Sie feiern schon in der Livia-Halle - die große Sause wird jetzt mit Bedacht in Kobern-Gondorf vorbereitet. Thomas Brost

Teresa Oster bringt sich, wie auch Ortschef Dötsch betonte, ehrenamtlich auf vielen Ebenen in Kobern-Gondorf ein. Sie ist seit 2023 Ortsweinkönigin und verantwortet auch die Organisation des Weinfestes, zu dem jährlich zwischen 800 und 1000 Zuschauer kommen. Ferner ist sie Betreuerin einer Kinder- und Jugendfreizeit gewesen und Vorstandsmitglied der Weinfreunde Kobern-Gondorf. Ihr erstes Glanzlicht: Sie wird die Mosel am nächsten Wochenende beim Sommerfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin repräsentieren. Und gleich wohl einige Flaschen von insgesamt 1000 Liter Moselwein ausschenken.

Was am Krönungsabend auffiel wie selten zuvor: Alle vier Kandidatinnen waren fachlich auf Augenhöhe, leisteten sich praktisch keinen Patzer. Auch beim „Blind Date“, der Blindverkostung einer Rebsorte, die erraten werden musste, waren alle trittsicher. Kein Wunder: Lehramtskandidatin Vanessa Herges (23, Kinheim) stammt aus einem Weingut, ist seit 2021 Weinmajestät und sammelte Erfahrungen auch in Stellenbosch (Südafrika). Nele Kuhnen (23, Bekond) ist Vermessungsingenieurin, stammt ebenfalls aus einem Weingut und absolvierte mehrere Praktika im Weinbau und war bis Mai Weinkönigin der Römischen Weinstraße. Annalena Niedersberg (22, Enkirch) ist gelernte Winzerin, arbeitete im elterlichen Weingut und studiert derzeit in Geisenheim Weinbau und Önologie. Was ebenfalls ins Auge stach: Alle neuen Prinzessinnen können auf internationalem Parkett gut mithalten, sie sprechen exzellentes Englisch.

i Mit einem Tränchen im Auge verabschiedeten sich (von links): Paula Sophie Scherrer (St. Aldegund), Anna Zenz (Ediger-Eller), Maja Treis (Zell) und Anne van Dongen (Traben-Trarbach). Thomas Brost

Wie wichtig die Außendarstellung der Mosel ist, verdeutlichte der Präsident des Moselwein-Vereins, Henning Seibert. „Gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir positive Themen. Der Wein ist ein soziales und emotionales Produkt, in dem sich positive Erlebnisse vermitteln lassen. Die besten Botschafterinnen sind unsere Majestäten, ihnen gebührt Dank“, sagte Seibert. Für eine der scheidenden Majestäten, Anna Zenz, beginnen jetzt spannende Wochen. Gemeinsam mit elf anderen Kandidaten und Kandidatinnen – erstmals sind zwei Weinkönige mit von der Partie – tritt sie für das Amt der Deutschen Weinkönigin an. „Ich lasse das ein Stückchen weit auf mich zukommen, das wird sicherlich eine tolle Zeit werden“, sagte die 23-Jährige aus Ediger-Eller. Zunächst muss sie sich am 19. September in der Vorrunde behaupten, muss versuchen, sich als eine der sechs besten Kandidaten fürs Finale zu qualifizieren. Ein erstes Beschnuppern hat es bereits in Neustadt an der Weinstraße gegeben, wo alle Aspiranten an einem dreitägigen Seminar teilgenommen haben. „Dort sind wir zu zwölft zusammengewachsen“, berichtet Zenz von guter Stimmung. Ihr Credo war bisher: „Unsere Heimat zu vertreten ist ein Geschenk.“ Dies möchte sie in größerem Rahmen vom 26. September an auf größerer Bühne tun.