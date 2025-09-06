Spannend wie selten ist die Wahl zur neuen Moselweinkönigin gewesen. Erst nach dem zweiten Wahlgang stand die Siegerin fest: Teresa Oster aus Kobern-Gondorf. Ihr zur Seite stehen drei Prinzessinnen.

Teresa Oster aus Kobern-Gondorf ist neue Weinkönigin des Anbaugebietes Mosel. Die 24 Jahre alte Master-Studentin der Betriebswirtschaft ist von einer 30-köpfigen Jury in Leiwen zur höchsten Repräsentantin der Mosel für ein Jahr gewählt worden. Oster tritt die Nachfolge von Anna Zenz (Ediger-Eller) an – damit stellt die Untermosel zum zweiten Mal hintereinander die Moselweinkönigin.

„Es ist unglaublich, ich habe niemals damit gerechnet“, freute sich Teresa Oster unbändig, frenetisch gefeiert von einer Busladung voll begeisterter Kobern-Gondorfer. Ortsbürgermeister Martin Dötsch, selbst Teil der Jury, sagte, er sei stolz auf Teresa, die „authentisch und total engagiert“ im Dorf sei. Kathrin Laymann, die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, sagte, sie freue sich riesig. Die große Feier in Kobern-Gondorf wird, so Dötsch, noch geplant – aber schon in der Nacht ließen es die mitgereisten Fans krachen.

Die überglückliche Teresa Oster (24)

Im Stechen setzte sich Teresa Oster, die ihr erstes Studium an der Hochschule Geisenheim im Bereich Internationale Weinwirtschaft mit sehr gutem Erfolg abschloss, gegen Nele Kuhnen (Bekond) durch. Kuhnen muss nicht traurig sein, sie vertritt ebenso wie Vanessa Herges (Kinheim) und Annalena Niedersberg (Enkirch) die Mosel als Moselweinprinzessin. Sie treten die Nachfolge von Paula Sophie Scherrer (St. Aldegund), Maja Treis (Zell) und Anne van Dongen (Traben-Trarbach) an. Für die ehemalige Moselweinkönigin Anna Zenz beginnt jetzt eine spannende Zeit: Sie bereitet sich auf die Wahl zur Deutschen Weinkönigin vor – die findet am 26. September in Neustadt/Weinstraße statt.