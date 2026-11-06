Arbeiten in Vallendar
Teil der Westerwaldstraße ab Mitte November gesperrt
Noch geht es hier mit dem Auto voran: Ab dem 14. November wird die Westerwaldstraße aber im Bereich zwischen der Ecke Heerstraße
Noch geht es hier mit dem Auto voran: Ab dem 14. November wird die Westerwaldstraße aber im Bereich zwischen der Ecke Heerstraße und Goethestraße voll gesperrt.
Ingo Beller

Die Strecke der Westerwaldstraße, die ab Mitte November in Vallendar voll gesperrt sein wird, ist zwar klein, die von der Verbandsgemeinde vorgesehene Umleitung dafür aber lang. Das sind die Hintergründe der Vollsperrung. 

Lesezeit 3 Minuten
Ab dem 14. November wird ein kurzes Stück der Westerwaldstraße in Vallendar für vier bis sechs Wochen voll gesperrt. „Die Freigabe der Straße für den Verkehr ist spätestens in der Kalenderwoche 52 vorgesehen“, schreibt die Verbandsgemeinde (VG) auf ihrer Internetseite.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren