Die Strecke der Westerwaldstraße, die ab Mitte November in Vallendar voll gesperrt sein wird, ist zwar klein, die von der Verbandsgemeinde vorgesehene Umleitung dafür aber lang. Das sind die Hintergründe der Vollsperrung.
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Ab dem 14. November wird ein kurzes Stück der Westerwaldstraße in Vallendar für vier bis sechs Wochen voll gesperrt. „Die Freigabe der Straße für den Verkehr ist spätestens in der Kalenderwoche 52 vorgesehen“, schreibt die Verbandsgemeinde (VG) auf ihrer Internetseite.