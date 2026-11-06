Arbeiten in Vallendar Teil der Westerwaldstraße ab Mitte November gesperrt Eva Hornauer 06.11.2026, 16:00 Uhr

i Noch geht es hier mit dem Auto voran: Ab dem 14. November wird die Westerwaldstraße aber im Bereich zwischen der Ecke Heerstraße und Goethestraße voll gesperrt. Ingo Beller

Die Strecke der Westerwaldstraße, die ab Mitte November in Vallendar voll gesperrt sein wird, ist zwar klein, die von der Verbandsgemeinde vorgesehene Umleitung dafür aber lang. Das sind die Hintergründe der Vollsperrung.

Ab dem 14. November wird ein kurzes Stück der Westerwaldstraße in Vallendar für vier bis sechs Wochen voll gesperrt. „Die Freigabe der Straße für den Verkehr ist spätestens in der Kalenderwoche 52 vorgesehen“, schreibt die Verbandsgemeinde (VG) auf ihrer Internetseite.







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