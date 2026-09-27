Beschwerden wegen Ruhestörung
Techno-Party raubt Schlaf in Weitersburg und Vallendar
Eine private Techno-Party in Wallersheim hielt Anwohner wach – allerdings auf der gegenüberliegenden Rheinseite. (Symbolbild)
Eine private Techno-Party in Wallersheim hielt Anwohner wach – allerdings auf der gegenüberliegenden Rheinseite. (Symbolbild)
Marcus Brandt. picture alliance/dpa

Ein Dröhnen vom Rheinufer am frühen Sonntagmorgen sorgte für mehrere Beschwerden aus Weitersburg und Vallendar. Ursache dafür war eine private Techno-Party, die allerdings auf der anderen Rheinseite gefeiert wurde. 

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„Wummende Bässe“ brachten Anwohner aus Weitersburg und Vallendar in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 27. September, um den Schlaf. Sie beschwerten sich über das Dröhnen, das aus Richtung des Rheinufers kam – das geht aus einer Mitteilung der Polizeiinspektion Bendorf hervor.
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