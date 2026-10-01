Beschwerden wegen Ruhestörung
Techno-Party raubt Schlaf: Das sagt Ordnungsamt Koblenz
Eine private Techno-Party in Koblenz hielt Anwohner wach – allerdings auf der gegenüberliegenden Rheinseite.
Eine private Techno-Party in Koblenz hielt Anwohner wach – allerdings auf der gegenüberliegenden Rheinseite.
Marcus Brandt. picture alliance/dpa

Eine private Techno-Party in Koblenz hielt Anwohner wach – allerdings auf der gegenüberliegenden Rheinseite. Das Ordnungsamt der Stadt Koblenz prüft den Fall derzeit. 

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Eine Techno-Party sorgte am Sonntag früh für Beschwerden aus Weitersburg und Vallendar. Die Quelle des Lärms konnte die Polizei am anderen Rheinufer, in Koblenz ausfindig machen. Gegenüber unserer Redaktion konkretisierten die Beamten nun noch einmal die Lokalität, die sich demnach am Rheinufer im Bereich der Fritz-Ludwig-Straße auf Höhe des Rheinhafens befand.
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