Techno-Festivals made im Gewerbepark Mülheim-Kärlich

Zu fetten Beats durchtanzen: Das ist Techno. Eines der bekanntesten Festivals für elektronische Musik in Europa ist die Nature One, die im Hunsrück stattfindet. Geplant wird das Kultfestival im Gewerbepark. Wieso? Das erfahren Sie hier.
Lesezeit 4 Minuten
Fette Beats, bunte Lichter und eine sich in Ekstase tanzende Menge: So stellt man sich Techno-Festivals wie die Nature One, eine der größten Veranstaltungen dieser Art in Deutschland und Europa, vor. Geografisch würde man Techno-Musik und die dazugehörende Kultur eher in den großen Metropolen – allen voran Berlin – verorten.