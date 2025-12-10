Nature One und Co. Techno-Festivals made im Gewerbepark Mülheim-Kärlich Eva Hornauer 10.12.2025, 14:00 Uhr

i Oliver Vordemvenne, Geschäftsführer von I-Motion, erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, wie es dazu kam, dass die Nature One im Gewerbepark Mülheim-Kärlich geplant wird. Hier zeigt er auf die Übersichtskarte der Nature One 2024. Alexej Zepik

Zu fetten Beats durchtanzen: Das ist Techno. Eines der bekanntesten Festivals für elektronische Musik in Europa ist die Nature One, die im Hunsrück stattfindet. Geplant wird das Kultfestival im Gewerbepark. Wieso? Das erfahren Sie hier.

Fette Beats, bunte Lichter und eine sich in Ekstase tanzende Menge: So stellt man sich Techno-Festivals wie die Nature One, eine der größten Veranstaltungen dieser Art in Deutschland und Europa, vor. Geografisch würde man Techno-Musik und die dazugehörende Kultur eher in den großen Metropolen – allen voran Berlin – verorten.







