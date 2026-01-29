Vallendarer Marienschule
Technik und Co.: Klar ist das auch Mädchensache
Die Schülerinnen der Schönstätter Marienschule bereiten sich auf die erste Runde des First Lego League Wettbewerbs vor.
Alexej Zepik

Die Schönstätter Marienschule fördert das Interesse an Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und sie ist eine katholische Mädchenschule. Wie das ineinandergreift, erklärt Lehrerin Schwester Christamaria.

Lesezeit 3 Minuten
Lust auf Technik: Das haben die Schülerinnen der Schönstätter Marienschule, die momentan die letzten Vorbereitungen für den First Lego League-Wettbewerb treffen. Dafür haben sie Roboter gebaut und programmiert. Die erste, regionale Wettbewerbsrunde wird am kommenden Samstag, 31.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBildung

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren