Die Schönstätter Marienschule fördert das Interesse an Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und sie ist eine katholische Mädchenschule. Wie das ineinandergreift, erklärt Lehrerin Schwester Christamaria.
Lust auf Technik: Das haben die Schülerinnen der Schönstätter Marienschule, die momentan die letzten Vorbereitungen für den First Lego League-Wettbewerb treffen. Dafür haben sie Roboter gebaut und programmiert. Die erste, regionale Wettbewerbsrunde wird am kommenden Samstag, 31.