Vallendarer Marienschule Technik und Co.: Klar ist das auch Mädchensache

i Die Schülerinnen der Schönstätter Marienschule bereiten sich auf die erste Runde des First Lego League Wettbewerbs vor. Alexej Zepik

Die Schönstätter Marienschule fördert das Interesse an Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und sie ist eine katholische Mädchenschule. Wie das ineinandergreift, erklärt Lehrerin Schwester Christamaria.

Lust auf Technik: Das haben die Schülerinnen der Schönstätter Marienschule, die momentan die letzten Vorbereitungen für den First Lego League-Wettbewerb treffen. Dafür haben sie Roboter gebaut und programmiert. Die erste, regionale Wettbewerbsrunde wird am kommenden Samstag, 31.







