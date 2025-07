Der Altstadtbunker in Koblenz hat gebrannt, und einige fragen sich, ob das dem Eigentümer Kenan Tayhus gelegen kommt, weil er ihn teilweise abreißen und ein Hotel drauf bauen will. Was sagt der Großgastronom dazu? Was wird nun aus seinem Bauprojekt?

Während die Kriminalpolizei weiter ermittelt, wie es zu dem Brand im Altstadtbunker am Koblenzer Herletweg kommen konnte, mutmaßen einige Menschen in der Stadt hinter vorgehaltener Hand, dass der Eigentümer womöglich selbst dahinter stecken könnte. Unsere Redaktion hat den Koblenzer Großgastronomen Kenan Tayhus gefragt, was er zu den Erzählungen sagt und welche Folgen das Feuer für sein geplantes Hotel hat.

„Der emotionale Aspekt ist (...) nicht zu unterschätzen, da das Projekt für ihn (Tayhus, Anm. d. Red.) eine besondere Bedeutung hat.“

PR-Berater Ruben Schäfer über die Auswirkungen des Brands in dem Bunker, in dem Kenan Tayhus ein Hotel bauen will

Dass es in seinem Hochbunker gebrannt hat, erfuhr Kenan Tayhus erst einen Tag später. Wie sein PR-Berater Ruben Schäfer auf Anfrage erklärt, wurde Tayhus am Montag um 9.15 Uhr „telefonisch von der Polizei über den Brand informiert. Er war noch am selben Tag gegen Mittag persönlich vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.“

i Kenan Tayhus verfolgt seit Jahren den Plan, im Altstadtbunker am Herletweg ein Hotel zu bauen. Unsere Redaktion traf ihn im Januar 2024 zu einer Tour durch den Betonriesen, bevor dieser bis zur Decke des ersten Obergeschosses abgetragen wird. Damals entstand dieses Bild, das sein PR-Berater von ihm aufnahm. Ruben Schäfer

Welcher Bereich in dem Luftschutzbau genau betroffen ist, bleibt offen. Ruben Schäfer schreibt, dass es in einem Teilbereich im Inneren brannte. Die Feuerwehr habe diesen abgesperrt. „Die tragende Struktur ist nach aktuellem Stand nicht beschädigt.“

Der Vorfall bedeutet für den Großgastronomen, der in dem Bunker ein Hotel mit 300 Betten bauen will, „in erster Linie zusätzlichen organisatorischen Aufwand im Projektablauf“, erklärt Schäfer. „Der emotionale Aspekt ist ebenfalls nicht zu unterschätzen, da das Projekt für ihn eine besondere Bedeutung hat.“ Er kooperiere uneingeschränkt mit den Behörden, um den Grund des Brands herauszufinden. „Eine technische Ursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, teilt Schäfer mit.

Kenan Tayhus weist Gerüchte entschieden zurück

Auf Nachfrage zu den Erzählungen, die in der Stadt kursieren, erklärt Schäfer: „Die Behauptung, Herr Tayhus hätte das Feuer selbst legen lassen, ist völlig haltlos und entschieden zurückzuweisen.“ Die Vorstellung, durch ein Feuer Abrisskosten sparen zu wollen, zeige, „dass sich die Verfasser solcher Gerüchte mit der Realität des Bauprojekts nicht ansatzweise auskennen“.

So ein Brand beschädige einen massiven Bunker nicht, sondern erschwere die weitere Planung und Umsetzung erheblich. „Der Aufwand steigt, er sinkt nicht“, betont der PR-Berater. Tayhus behält sich rechtliche Schritte gegen die Verbreitung solcher rufschädigenden Behauptungen ausdrücklich vor, schreibt Schäfer.

Tayhus plant, Teile des Bunkers in einen Hotelbau zu integrieren, der zwischen Herletweg und Firmungstraße (Fußgängerzone) geplant ist. Der Bauantrag wurde im Juni 2024 gestellt und wird weiterhin bearbeitet, unter anderem müssen weitere Nachweise erbracht und geprüft werden. Das Hotel soll als Hilton-Adresse geführt werden, hat zwei Hauptgebäude an den Wegen und eine Tiefgarage. Ein gläserner Verbindungssteg der Häuser überspannt den im Baufeld liegenden Herletgarten, der in Teilen abgerissen und wieder aufgebaut werden soll.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr war der Brand im Hochbunker gemeldet worden. Gut fünf Stunden dauerten die Löscharbeiten, bei denen etwa 40 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz waren. Die Kriminaldirektion Koblenz nahm die Ermittlungen auf.