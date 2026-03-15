Currywurst, Gyros & Co. 
Taxiteller: Akropolis bringt Trendgericht nach Koblenz
Der Akropolis-Grill in Koblenz: Der frühere Chef José de la Torre (rechts) und die neuen Besitzer Neven Friscic und Dragica Fris
Der Akropolis-Grill in Koblenz: Der frühere Chef José de la Torre (rechts) und die neuen Besitzer Neven Friscic und Dragica Friscic präsentieren den Taxiteller.
Ingo Beller

Social-Media machte den Taxiteller spätestens 2025 zum Hype-Gericht: Jetzt kann man ihn auch in Koblenz probieren. Ein Besuch beim Kultgrill Akropolis in der Koblenzer Südstadt. 

Lesezeit 3 Minuten

„Haben Sie den Taxiteller?“ Diesen Satz hören der Akropolis-Grill-Besitzer Neven Friscic, seine Frau und Mitbesitzerin Dragica Friscic und seine Mitarbeiter in diesen Tagen häufig. Unsere Redaktion war im Akropolis in Koblenz zu Gast, um mehr über das trendige Gericht und den Koblenzer Kultimbiss zu erfahren.

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