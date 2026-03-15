Social-Media machte den Taxiteller spätestens 2025 zum Hype-Gericht: Jetzt kann man ihn auch in Koblenz probieren. Ein Besuch beim Kultgrill Akropolis in der Koblenzer Südstadt.

„Haben Sie den Taxiteller?“ Diesen Satz hören der Akropolis-Grill-Besitzer Neven Friscic, seine Frau und Mitbesitzerin Dragica Friscic und seine Mitarbeiter in diesen Tagen häufig. Unsere Redaktion war im Akropolis in Koblenz zu Gast, um mehr über das trendige Gericht und den Koblenzer Kultimbiss zu erfahren.