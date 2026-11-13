Existenzängste in Koblenz Taxis und Uber: (K)ein Kampf mit fairen Mitteln? Matthias Kolk 13.11.2026, 15:27 Uhr

i Ein Taxi steht in der Nacht in Koblenz. Dass Uber seine Fahrtvermittlungen seit Oktober auch in der Rhein-Mosel-Stadt anbietet, setzt das Gewerbe unter Druck. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Taxifahrer in Koblenz sehen durch die neue Konkurrenz von Uber den Wettbewerb zwischen Mietwagen und Taxis in Gefahr. Sie fordern mehr Kontrollen, ob sich an die Spielregeln gehalten wird. Die Stadt will nachbessern. Wie geht es weiter?

Es rumort im Koblenzer Taxigewerbe. Seit Uber seine Fahrtvermittlungen auch in Koblenz anbietet, steigt der Druck auf die Taxiunternehmen – und die Sorge vor einem unfairen Wettbewerb. Taxifahrer Dirk Schwartz – seit 26 Jahren im Geschäft – gibt beim Treffen mit unserer Redaktion Einblicke in seine Gefühlswelt.







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