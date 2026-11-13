Existenzängste in Koblenz
Taxis und Uber: (K)ein Kampf mit fairen Mitteln?
Ein Taxi steht in der Nacht in Koblenz. Dass Uber seine Fahrtvermittlungen seit Oktober auch in der Rhein-Mosel-Stadt anbietet,
Ein Taxi steht in der Nacht in Koblenz. Dass Uber seine Fahrtvermittlungen seit Oktober auch in der Rhein-Mosel-Stadt anbietet, setzt das Gewerbe unter Druck.
Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Taxifahrer in Koblenz sehen durch die neue Konkurrenz von Uber den Wettbewerb zwischen Mietwagen und Taxis in Gefahr. Sie fordern mehr Kontrollen, ob sich an die Spielregeln gehalten wird. Die Stadt will nachbessern. Wie geht es weiter?

Lesezeit 4 Minuten
Es rumort im Koblenzer Taxigewerbe. Seit Uber seine Fahrtvermittlungen auch in Koblenz anbietet, steigt der Druck auf die Taxiunternehmen – und die Sorge vor einem unfairen Wettbewerb. Taxifahrer Dirk Schwartz – seit 26 Jahren im Geschäft – gibt beim Treffen mit unserer Redaktion Einblicke in seine Gefühlswelt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren