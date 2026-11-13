Taxifahrer in Koblenz sehen durch die neue Konkurrenz von Uber den Wettbewerb zwischen Mietwagen und Taxis in Gefahr. Sie fordern mehr Kontrollen, ob sich an die Spielregeln gehalten wird. Die Stadt will nachbessern. Wie geht es weiter?
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Es rumort im Koblenzer Taxigewerbe. Seit Uber seine Fahrtvermittlungen auch in Koblenz anbietet, steigt der Druck auf die Taxiunternehmen – und die Sorge vor einem unfairen Wettbewerb. Taxifahrer Dirk Schwartz – seit 26 Jahren im Geschäft – gibt beim Treffen mit unserer Redaktion Einblicke in seine Gefühlswelt.