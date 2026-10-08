In den ersten gut drei Wochen haben sich schon mehr als 6000 Läuferinnen und Läufer für den neuen Halbmarathon in Koblenz im April 2027 angemeldet. Was Initiator Markus Rönsch über den großen Ansturm denkt, verrät er hier.
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Markus Rönsch hat offensichtlich unterschätzt, wie viel Lust Koblenz auf den Halbmarathon hat. Schon knapp 6300 Anmeldungen sind seit Mitte September für den „VR Bank Halbmarathon“ eingegangen, der zum ersten Mal am 18. April 2027 stattfinden wird. Und es kommen aktuell täglich weitere hinzu.