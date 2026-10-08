Zahlen toppen die Erwartungen
Tausende wollen beim Koblenzer Halbmarathon mitlaufen
Die Anmeldezahlen für den ersten "VR Bank Halbmarathon" 2027 in Koblenz steigen und haben schon die 6000er-Marke geknackt. (Symb
Die Anmeldezahlen für den ersten "VR Bank Halbmarathon" 2027 in Koblenz steigen und haben schon die 6000er-Marke geknackt. (Symbolbild)
picture alliance/dpa | Sven Hoppe

In den ersten gut drei Wochen haben sich schon mehr als 6000 Läuferinnen und Läufer für den neuen Halbmarathon in Koblenz im April 2027 angemeldet. Was Initiator Markus Rönsch über den großen Ansturm denkt, verrät er hier.

Lesezeit 2 Minuten
Markus Rönsch hat offensichtlich unterschätzt, wie viel Lust Koblenz auf den Halbmarathon hat. Schon knapp 6300 Anmeldungen sind seit Mitte September für den „VR Bank Halbmarathon“ eingegangen, der zum ersten Mal am 18. April 2027 stattfinden wird. Und es kommen aktuell täglich weitere hinzu.
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