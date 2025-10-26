Viele Strecken im Angebot Tausende wandern rund um Winningen Erwin Siebenborn 26.10.2025, 15:00 Uhr

i Wanderfreunde bekamen im Koberner Rittersaal zwar nicht den Ritterschlag aber neben einer Erfrischung den begehrten Stempel für den Wanderpass. Erwin Siebenborn

Wandern ist im Trend. Das zeigte kürzlich auch das Internationale Wanderwochenende rund um Winningen, zu dem mehr als 3000 Teilnehmer anreisten. Einige nahmen dabei gar die Strecke zur Hängeseilbrücke Geierlay in Angriff.

„Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung“ – die bekannte Redewendung machte sich der Koblenzer Volkssportverein „Schnelle Füße“ zu eigen und schickte bei seinem 39. Internationalen Wanderwochenende zahlreiche Wanderfreunde aus dem In- und Ausland auf die Strecke.







