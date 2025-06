Mehr als 13.000 Festivalbesucher haben am Wochenende die besondere Atmosphäre bei Electronic Wine am Deutschen Eck genossen. Wir haben das Festival in Bildern eingefangen.

Ein Glas Wein in der Hand, entspannte Elektromusik auf dem Ohr und das Deutsche Eck voll von Menschen: Das Open-Air-Festival Electronic Wine hat mehr als 13.000 Besucher an den Ort gelockt, wo Rhein und Mosel zusammenfließen. Von spätnachmittags bis tief in die Nacht feierten sie am Freitag und Samstag die regionale Weinkultur zu Musik von mitunter international bekannten DJ’s wie Jennifer Cardini, Gerd Janson oder Gabrielle Kwarteng.

Ab Mitternacht verwandelte sich das Deutsche Eck zur großen Silent Disco, bei der Elektrobeats nicht mehr über Lautsprecher, sondern über rot, grün und blau leuchtende Kopfhörer ausgespielt wurden. Acht Winzer aus Koblenz und der Region versorgten das Festival mit trockenen, feinherben oder lieblichen Weinen. Aber auch das kostenlose Festivalwasser konnten bei den extrem sommerlichen Temperaturen viele gut gebrauchen. Die schönsten Bilder des Festivals gibt es in unserer Galerie: