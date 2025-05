Edle Tropfen genießen, dort wo sie wachsen – und das bei schönstem Wetter zumindest am Samstag. Besucher kamen aus der Region, doch auch aus weiter entfernten Gegenden, wie Hessen und Norddeutschland.

Das Winninger Steillagenfest bleibt trotz (oder sogar wegen) des Ortswechsels in die Weinlage Domgarten ein Besuchermagnet. Denn schon am Samstagmorgen zogen bei idealem Weinwetter einige tausend Besucher in das neue Domizil getreu dem Motto: “Genieße den Wein, dort wo er wächst“.

Die Veranstaltungsstrecke führt jetzt über den Weinlehrpfad. Neben der Verkostung von edlen Tropfen konnten sich die Weinfreunde über die Arbeit der Winzer, den Weinanbau, Rebsorten und den Lebensraum im Weinberg informieren. Und das an exponierter Stelle. Denn schon im Mittelalter sicherten sich die Domstifte von Aachen und Köln die sonnenverwöhnte Lage. Daher der Name der Weinlage.

i Das Motto "Den Wein dort genießen, wo er wächst" machte ein Freundeskreis aus Hessen beim Winninger Steillagenfest wahr. Erwin Siebenborn

Auch die grandiosen Ausblicke auf Winningen und das Tal der Mosel lockten die Fest-Besucher auf die „Wein-Piste“. Wo sich sonst Apollofalter und scheue Smaragdeidechsen in den steilen Schieferhängen heimisch fühlen flanierten am Wochenende Weinfreunde über die Wingertspfade. Sie genossen die rustikale Atmosphäre bei exquisiten Tropfen oder saßen mit einem Glas Wein in der Hand auf alten Trockenmauern und ließen entspannt Füße und Seelen baumeln.

i Grandiose Ausblicke ins Moseltal mit einem guten Glas Wein in der Hand war Trumpf beim Winninger Steillagenfest. Erwin Siebenborn

Vierzehn Weingüter verwöhnten die Besucher mit flüssigen Schätzen aus der Winninger Weinwelt. Natürlich dominierte König Riesling, aber auch feiner Spät- und Weißburgunder, exzellente Winzersekte oder Mosel-Secco füllten die Gläser und animierten zum Entdecken, Probieren und Genießen. Leckere und würzige Leckerbissen aus der Winzerküche wie saftige Steaks, Flammkuchen, Riesling-Wurstsalat, Wild-Bratwurst und andere köstliche Speisen machten den Weingenuss zum kulinarischen Erlebnis.

Besucher aus Nah und Fern wie aus Koblenz, Hessen, dem Ruhrpott oder Norddeutschland zeigten sich begeistert vom Fest in der Steillage und kündigten spontan ihr Wiederkommen im nächsten Jahr an.