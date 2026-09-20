Rundgang durch die Stadt
Tausende Besucher feiern Koblenzer Schängelmarkt
Der Koblenzer Schängelmarkt hat zum 48. Mal Tausende Besucher angelockt, wie diese Gruppe aus dem Westerwald.
Der Koblenzer Schängelmarkt hat zum 48. Mal Tausende Besucher angelockt, wie diese Gruppe aus dem Westerwald.
Mirco Klein

Der Schängelmarkt ist einer der absoluten Höhepunkte im Koblenzer Veranstaltungskalender. Bei angenehmem Herbstwetter feiern Tausende Besucher drei Tage in der Altstadt. Mit dabei sind auch Radhändler, Autohäuser, Bundeswehr und Blaulichtfamilie. 

Lesezeit 2 Minuten
Drei Tage lang prägte der Koblenzer Schängelmarkt in seiner 48. Auflage das Stadtbild. Besonders im Fokus standen wieder einmal die Plätze in der Altstadt, die vielerorts mit Live-Musik gesegnet waren. Doch auch außerhalb der spätrömischen Stadtbefestigung war das bunte Treiben nicht zu Ende.
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