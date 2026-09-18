Zum gemeinsamen Antrag von SPD und CDU blieb die große Diskussion im HFA Mülheim-Kärlich aus. Über den Vorschlag wird kommende Woche im Stadtrat abgestimmt, ebenso über einen Antrag der FWG. Die Abstimmung zur Zukunft des Tauris könnte eng werden.
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Eine Diskussion zur Zukunft des Spaß- und Freizeitbades Tauris fand am vergangenen Donnerstag im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) der Stadt Mülheim-Kärlich nicht statt. SPD und CDU sprachen sich für ihren gemeinsamen Antrag aus – die FWG gab keine inhaltliche Rückmeldung zu diesem Vorschlag.