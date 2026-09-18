Keine Diskussion im Ausschuss
Tauris-Zukunft: Im Stadtrat könnte es eng werden
Das Tauris in Mülheim-Kärlich beschäftigt seit mehreren Jahren die Stadtpolitik. Wird das geschlossene Bad an die Verbandsgemein
Das Tauris in Mülheim-Kärlich beschäftigt seit mehreren Jahren die Stadtpolitik. Wird das geschlossene Bad an die Verbandsgemeinde übertragen oder ein weiteres, viertes, Ausschreibungsverfahren zur Investorensuche favorisiert? Das hat nun der Stadtrat zu entscheiden.
Ingo Beller

Zum gemeinsamen Antrag von SPD und CDU blieb die große Diskussion im HFA Mülheim-Kärlich aus. Über den Vorschlag wird kommende Woche im Stadtrat abgestimmt, ebenso über einen Antrag der FWG. Die Abstimmung zur Zukunft des Tauris könnte eng werden.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Diskussion zur Zukunft des Spaß- und Freizeitbades Tauris fand am vergangenen Donnerstag im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) der Stadt Mülheim-Kärlich nicht statt. SPD und CDU sprachen sich für ihren gemeinsamen Antrag aus – die FWG gab keine inhaltliche Rückmeldung zu diesem Vorschlag.
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