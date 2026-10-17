Spaßbad Mülheim-Kärlich Tauris: Vom Vorzeigebad zum Sanierungsfall Wolfgang Lucke 17.10.2026, 06:00 Uhr

i Das Tauris in Mülheim-Kärlich öffnete Ende September 1991 und musste im Frühjahr 2020 schließen. Mirco Klein

Einst war das Tauris in Mülheim-Kärlich eines der modernsten Freizeitbäder der Region. Millionen Gäste kamen zum Schwimmen und Saunieren. Doch hohe Kosten und ein wachsender Sanierungsstau besiegelten das Aus. Ein Rückblick.

Vom ambitionierten Großprojekt zum beliebten Freizeitbad und schließlich zum Sanierungsfall: Das Tauris in Mülheim-Kärlich blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Nach jahrelanger Hängepartie zeichnet sich seit diesem Herbst eine neue Zukunft für das Gelände ab.







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