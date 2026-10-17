Spaßbad Mülheim-Kärlich
Tauris: Vom Vorzeigebad zum Sanierungsfall
Das Tauris in Mülheim-Kärlich öffnete Ende September 1991 und musste im Frühjahr 2020 schließen.
Das Tauris in Mülheim-Kärlich öffnete Ende September 1991 und musste im Frühjahr 2020 schließen.
Mirco Klein

Einst war das Tauris in Mülheim-Kärlich eines der modernsten Freizeitbäder der Region. Millionen Gäste kamen zum Schwimmen und Saunieren. Doch hohe Kosten und ein wachsender Sanierungsstau besiegelten das Aus. Ein Rückblick.

Lesezeit 3 Minuten
Vom ambitionierten Großprojekt zum beliebten Freizeitbad und schließlich zum Sanierungsfall: Das Tauris in Mülheim-Kärlich blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Nach jahrelanger Hängepartie zeichnet sich seit diesem Herbst eine neue Zukunft für das Gelände ab.
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