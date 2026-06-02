Bad in Mülheim-Kärlich Tauris-Investorensuche: So viel kostet das die Stadt Eva Hornauer 02.06.2026, 16:00 Uhr

i Das Tauris in Mülheim Kärlich ist seit März 2020 geschlossen. Alexej Zepik

Seitdem das Tauris im März 2020 schließen musste, hat es nicht mehr geöffnet. Seit geraumer Zeit versucht die Stadt Mülheim-Kärlich, einen Investor für das Bad zu finden – und führte drei Ausschreibungsverfahren durch. Das haben sie gekostet.

Das Tauris – das zeigten Recherchen unserer Redaktion – hat die Stadt Mülheim-Kärlich bis dato schon einen kleinen Millionenbetrag seit der Schließung 2020 gekostet. Ein im Verhältnis kleiner Teil der Kosten stammt von den bisherigen Versuchen zur Investorenfindung: 63.







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