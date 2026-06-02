Seitdem das Tauris im März 2020 schließen musste, hat es nicht mehr geöffnet. Seit geraumer Zeit versucht die Stadt Mülheim-Kärlich, einen Investor für das Bad zu finden – und führte drei Ausschreibungsverfahren durch. Das haben sie gekostet.
Lesezeit 1 Minute
Das Tauris – das zeigten Recherchen unserer Redaktion – hat die Stadt Mülheim-Kärlich bis dato schon einen kleinen Millionenbetrag seit der Schließung 2020 gekostet. Ein im Verhältnis kleiner Teil der Kosten stammt von den bisherigen Versuchen zur Investorenfindung: 63.