In unregelmäßigen Abständen sorgt die Causa Tauris für Debatten im Stadtrat Mülheim-Kärlich. So wird es auch am Donnerstag wieder um das Freizeitbad gehen. Das steht in den Anträgen der Fraktionen.
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Wie geht es mit dem Spaß- und Freizeitbad Tauris weiter? Diese Frage steht schon seit einigen Jahren im Raum, in jüngster Zeit steht sie aber wieder verstärkt im Zentrum der politischen Debatten in und um die Stadt Mülheim-Kärlich. So nun auch am Donnerstag, an dem der Stadtrat ab 19 Uhr wieder tagt, diesmal in der Rheinlandhalle.