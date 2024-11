Tarifverhandlungen: IG Metall erhöht mit Versammlungen in Koblenz und der Region den Druck

Teilweise schon ab 4 Uhr morgens versammelten sich am Freitag, 18. Oktober, im Koblenzer Industriegebiet Mitglieder der IG Metall vor mehreren Metall- und Elektrobetrieben. Der Grund: Am selben Tag findet die zweite Tarifverhandlung in der Metall- und Elektroindustrie für die sogenannte Mittelgruppe (Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) statt. Wird keine Einigung erzielt, könnten bald Warnstreiks drohen.