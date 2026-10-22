In der Elektro- und Metallindustrie laufen derzeit die Tarifverhandlungen. Der Arbeitgeberverband vem.die Arbeitgeber mit Sitz in Koblenz hat nun die Lage der Unternehmen geschildert – und warnt vor zu großen Belastungen für die Betriebe.
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Der Arbeitgeberverband vem.die Arbeitgeber mit Sitz in Koblenz hat auf Nachfrage unserer Redaktion auf die angespannte wirtschaftliche Lage der Firmen im nördlichen Rheinland-Pfalz hingewiesen. „Viele unserer Mitgliedsunternehmen befinden sich in einem schwierigen Marktumfeld“, heißt es in einer Stellungnahme.