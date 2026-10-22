Kostendruck und Bürokratie Tarifgespräche: Arbeitgebervertreter aus Koblenz warnen Peter Meuer 22.10.2026, 11:18 Uhr

i Aluminiumbänder liegen in einem Noveliswerk – auch in Koblenz hat der Aluminiumhersteller eine Dependance. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

In der Elektro- und Metallindustrie laufen derzeit die Tarifverhandlungen. Der Arbeitgeberverband vem.die Arbeitgeber mit Sitz in Koblenz hat nun die Lage der Unternehmen geschildert – und warnt vor zu großen Belastungen für die Betriebe.

Der Arbeitgeberverband vem.die Arbeitgeber mit Sitz in Koblenz hat auf Nachfrage unserer Redaktion auf die angespannte wirtschaftliche Lage der Firmen im nördlichen Rheinland-Pfalz hingewiesen. „Viele unserer Mitgliedsunternehmen befinden sich in einem schwierigen Marktumfeld“, heißt es in einer Stellungnahme.







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