Kostendruck und Bürokratie
Tarifgespräche: Arbeitgebervertreter aus Koblenz warnen
Aluminiumbänder liegen in einem Noveliswerk – auch in Koblenz hat der Aluminiumhersteller eine Dependance.
Aluminiumbänder liegen in einem Noveliswerk – auch in Koblenz hat der Aluminiumhersteller eine Dependance.
Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

In der Elektro- und Metallindustrie laufen derzeit die Tarifverhandlungen. Der Arbeitgeberverband vem.die Arbeitgeber mit Sitz in Koblenz hat nun die Lage der Unternehmen geschildert – und warnt vor zu großen Belastungen für die Betriebe.

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Der Arbeitgeberverband vem.die Arbeitgeber mit Sitz in Koblenz hat auf Nachfrage unserer Redaktion auf die angespannte wirtschaftliche Lage der Firmen im nördlichen Rheinland-Pfalz hingewiesen. „Viele unserer Mitgliedsunternehmen befinden sich in einem schwierigen Marktumfeld“, heißt es in einer Stellungnahme.
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