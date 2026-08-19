Techno-Festival in Brodenbach Tanzen auf der Ehrenburg: Das macht Castle Beats aus Marie Volz 19.08.2026, 13:52 Uhr

i Gute Stimmung auf der Ehrenburg in Brodenbach: Schon im vergangenen Jahr fand hier das Festival Castle Beats statt. Was in diesem Jahr geboten ist, verrät einer der Veranstalter unserer Redaktion. Dennis Kiesslich

Am Wochenende findet in Brodenbach das Techno-Festival Castle Beats auf der Ehrenburg statt. Ein erklärtes Ziel des Events ist laut Veranstalter vor allem auch die Nachwuchsförderung.

Am Freitag, 21. August, und Samstag, 22. August, kann auf der Ehrenburg in Brodenbach zwischen alten Mauern gefeiert werden – zum zweiten Jahr in Folge findet dort das Festival Castle Beats statt. Was die Gäste erwarten können und was es dieses Jahr Neues gibt, hat Eventmanager und einer der Veranstalter Dennis Kiesslich, Geschäftsführer der Booking-Agentur Kickdown, unserer Redaktion erzählt.







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