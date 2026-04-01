Kein Aprilscherz Tanzburg Edö in Kobern-Gondorf wird zwangsversteigert Annika Wilhelm 01.04.2026, 06:05 Uhr

i Das Edö in Kobern-Gondorf soll zwangsversteigert werden. Der Gebäudekomplex war vor allem in den 1970er- und 80er-Jahren bekannt, als Massen in den Moselort kamen, um einmal in der legendären Mosella-Tanzburg zu feiern. Annika Wilhelm

Einst galt das Edö als die Party-Hochburg in Kobern-Gondorf. In den 1970er- und 80er-Jahren reisten Massen hierher, um die legendäre Mosella-Tanzburg zu besuchen. Heute steht das Gebäude leer – und soll nach viel Ärger zwangsversteigert werden.

„Achtung, das ist kein Aprilscherz“, warnt Ortsbürgermeister Martin Dötsch scherzend vor. Es geht um das Edö, mitten im Ortskern von Kobern-Gondorf. Die legendäre Mosella-Tanzburg soll zwangsversteigert werden. Dötsch will sich am 1. April mit seinen drei Beigeordneten und jeweils einem Mitglied der Fraktionen zusammensetzen, um darüber zu diskutieren, wie die Ortsgemeinde hier vorgehen will.







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