Lange stand die legendäre Mosella-Tanzburg Edö leer. In Kobern-Gondorf sorgte das Gebäude für viel Stunk. Doch jetzt hat die Gemeinde eine Lösung: Bei einer Zwangsversteigerung vor Gericht bekam sie den Zuschlag.
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Nach jahrelangem Hin und Her landete die Mosella-Tanzburg Edö vor dem Amtsgericht, um zwangsversteigert zu werden. Die Ortsgemeinde Kobern-Gondorf feiert nun einen Erfolg: Sie bekam den Zuschlag für 60.000 Euro.Seit mehr als einem Jahrzehnt steht die einstige Party-Hochburg in der Marktstraße leer.