Zwangsversteigerung am Gericht
Tanzburg Edö gehört jetzt der Gemeinde Kobern-Gondorf
Das Edö in Kobern-Gondorf soll zwangsversteigert werden. Der Gebäudekomplex war vor allem in den 70er- und 80er-Jahren bekannt,
Das Edö in Kobern-Gondorf soll zwangsversteigert werden. Der Gebäudekomplex war vor allem in den 70er- und 80er-Jahren bekannt, als Massen in den Moselort kamen, um einmal in der legendären Mosella-Tanzburg zu feiern.
Annika Wilhelm

Lange stand die legendäre Mosella-Tanzburg Edö leer. In Kobern-Gondorf sorgte das Gebäude für viel Stunk. Doch jetzt hat die Gemeinde eine Lösung: Bei einer Zwangsversteigerung vor Gericht bekam sie den Zuschlag. 

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Nach jahrelangem Hin und Her landete die Mosella-Tanzburg Edö vor dem Amtsgericht, um zwangsversteigert zu werden. Die Ortsgemeinde Kobern-Gondorf feiert nun einen Erfolg: Sie bekam den Zuschlag für 60.000 Euro.Seit mehr als einem Jahrzehnt steht die einstige Party-Hochburg in der Marktstraße leer.

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