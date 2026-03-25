Neuer Supermarkt ab April Tante Enso zieht in die Winninger Mitte Annika Wilhelm 25.03.2026, 14:28 Uhr

i Noch sieht das Gebäude nicht ganz fertig aus, aber der Schein trügt: Tante Enso zieht am 1. April ins Erdgeschoss. Ingo Beller

Nicht mehr lange, dann hat Winningen endlich einen Supermarkt – und das auch noch in der Dorfmitte. Das Gebäude sieht noch nicht ganz fertig aus, aber die Eröffnung feiert Tante Enso schon am 1. April.

Noch sieht sie gar nicht fertig aus, die Winninger Mitte. Jedenfalls von außen. Der Putz fehlt noch, das Gebäude ist von einem Gerüst umstellt. Wer hier unterwegs ist, merkt aber: Es wird gearbeitet. Das muss es auch, denn schon nächste Woche ist es so weit: Tante Enso zieht dann nämlich ins Erdgeschoss ein.







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