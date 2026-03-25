Nicht mehr lange, dann hat Winningen endlich einen Supermarkt – und das auch noch in der Dorfmitte. Das Gebäude sieht noch nicht ganz fertig aus, aber die Eröffnung feiert Tante Enso schon am 1. April.
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Noch sieht sie gar nicht fertig aus, die Winninger Mitte. Jedenfalls von außen. Der Putz fehlt noch, das Gebäude ist von einem Gerüst umstellt. Wer hier unterwegs ist, merkt aber: Es wird gearbeitet. Das muss es auch, denn schon nächste Woche ist es so weit: Tante Enso zieht dann nämlich ins Erdgeschoss ein.