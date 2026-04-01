Neuer Nahversorger im Moselort
Tante Enso ist in Winningen jetzt immer erreichbar
Feierliches Durchschneiden des Bandes: Die Tante-Enso-Filiale in Winningen ist eröffnet.
Feierliches Durchschneiden des Bandes: Die Tante-Enso-Filiale in Winningen ist eröffnet.
Alexander Thieme-Garmann

Die Tube Zahnpasta, die Tüte Pasta oder einfach nur ein Pflaster: Für all das müssen Winninger nicht mehr weit fahren. Mit Tante Enso hat der Moselort endlich einen Nahversorger – der sogar aufhat, wenn Mitarbeiterinnen gerade mal nicht da sind.

Lesezeit 2 Minuten
Volksfeststimmung herrschte auf dem Winninger Marktplatz. Hunderte Menschen hatten sich hier versammelt, um die Eröffnung von Tante Enso zu feiern. Mit dem Einzug der Supermarktfiliale in den malerischen Moselort wird eine große Lücke in Sachen Nahversorgung geschlossen.

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