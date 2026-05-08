Seit fünf Wochen hat der Supermarkt Tante Enso in Winningen geöffnet. Die Bremer Zentrale spricht von einem gelungenen Start und sieht in dem Moselort ein Vorzeigebeispiel für gelebte Nahversorgung und Gemeinschaft.

. Seit fünf Wochen ist der Supermarkt Tante Enso in Winningen in Betrieb. Wir haben bei der in Bremen ansässigen Hauptzentrale nachgefragt, wie man dort die bisherige Entwicklung im beschaulichen Moselort einschätzt.

Laut Jessica Renziehausen von der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit läuft das Geschäft in dem Moselort sehr gut an.