Nahversorgung an der Mosel
Tante Enso in Winningen startet erfolgreich
Kundin Anke Bender-Lehnigk aus Winningen lobt das breite Sortiment bei Tante Enso.
Kundin Anke Bender-Lehnigk aus Winningen lobt das breite Sortiment bei Tante Enso.
Alexander Thieme-Garmann

Seit fünf Wochen hat der Supermarkt Tante Enso in Winningen geöffnet. Die Bremer Zentrale spricht von einem gelungenen Start und sieht in dem Moselort ein Vorzeigebeispiel für gelebte Nahversorgung und Gemeinschaft.

Lesezeit 1 Minute
. Seit fünf Wochen ist der Supermarkt Tante Enso in Winningen in Betrieb. Wir haben bei der in Bremen ansässigen Hauptzentrale nachgefragt, wie man dort die bisherige Entwicklung im beschaulichen Moselort einschätzt. Laut Jessica Renziehausen von der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit läuft das Geschäft in dem Moselort sehr gut an.

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