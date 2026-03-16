Neuer Supermarkt Tante Enso in Winningen öffnet im April Annika Wilhelm 16.03.2026, 16:25 Uhr

i Der große Schlüssel: Tante Enso öffnet endlich seine Türen in der neuen Winninger Mitte. Rosi Hautt

Endlich mitten in Winningen einkaufen: Der neue Tante Enso macht’s möglich. Jetzt steht ein konkreter Öffnungstermin fest – und auch die Öffnungszeiten sind bekannt.

In Winningen ist es bald endlich so weit: Tante Enso öffnet am 1. April seine Türen. Für den Wocheneinkauf müssen die Winninger damit nicht mehr weit fahren. Auf dem Marktplatz, im Erdgeschoss der neuen Winninger Mitte, zieht der Laden ein. In einer Pressemitteilung schreibt die Touristik-Gemeinde Winningen: „Für viele ist das weit mehr als nur die Eröffnung eines neuen Geschäfts – es ist ein bedeutender Schritt für die Zukunft unseres Ortes.







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